الزمالك يصعد أزمة لاعب الأهلي لـ "فيفا"

25 يوليه 2019 - 01:57 م

قرر مسئولو نادي الزمالك تصعيد أزمة رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم للفيفا للحفاظ على حقوق النادي والتأكيد على عدم قانونية مشاركته في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب ببطولة الدوري.

وجهز مسئولو الزمالك ملف كامل خاص بالقضية للتقدم بشكوى لدى لجنة شئون اللاعبين قبل التصعيد في الفيفا ضد النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري بالأمس عقب الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3_1 بمشاركة رمضان صبحي.

ويرى مسئولو الزمالك أن موقف اللاعب غير قانوني بعد انتهاء إعارته يونيو الماضي وغلق باب القيد حتى الآن.