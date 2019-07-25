  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:50 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

"مرتضى" يدرس الإطاحة بنجله

الفيشاوي

خان جميع زوجاته وحب وما "طلش".. أسرار عن "الفيشاوى"

فجر

توقف للقلب ونزيف حاد.. تعرف على صحة "فجر السعيد"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن لاعبي شمال أفريقيا

رمضان صبحي

الزمالك يصعد أزمة لاعب الأهلي لـ "فيفا"

فاروق الفيشاوي

لينا الفيشاوى تنعى جدها بكلمات مؤثرة

ناصر

تعرف على الرئيس الجديد لـ"تونس"

كابول

3 انفجارات تهز "كابول" وتحصد أكثر من 35 قتيلا

الداخلية

بيان عاجل من "الداخلية" بإبعاد هذا الشخص عن البلاد

السبسي: 2926 إرهابيا تونسيا فقط في الخارج

الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

خان جميع زوجاته وحب وما "طلش".. أسرار عن "الفيشاوى"

الصفحة الأخيرة

الفيشاوي
الفيشاوي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أسرار ترويها ناجية من قنبلة هيروشيما لـ بن سلمان

#

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

#

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بـ"السودان"

#

انقطاع الكهرباء عن جميع مدن السودان

وفاة

فاروق الفيشاوي

فارق الفنان القدير فاروق الفيشاوي، الحياة منذ سويعات، إلا أن حياته مليئة بعلاقات عاطفية كثيرة وأكثر من زيجة.

وكان الفيشاوي قد تزوج 3 مرات، الأولى من خارج الوسط الفني من السيدة نوران، والأخيرة من الفنانة سهير رمزي لفترة قصيرة، فيما كانت زيجته الثانية من الفنانة سمية الألفي هي الأبرز في حياته.

وتزوج الفيشاوي من الألفي بعد قصة حبّ قوية، وأثمر زواجهما عن إنجاب ولدين، إلا أنهما انفصلا بعد سنوات طويلة، وكشفت سمية أنّ السبب الرئيس لانفصالهما هو الخيانة المتكررة، وقالت: "كنت أعرف أن فاروق يخونني لأنه ضعيف أمام النساء، وكنت لا أتحدث معه بهذا الأمر خوفاً من غضبه، لأنني كنت أحبه بشدة، لكن في النهاية وصلت إلى مرحلة جعلت من استمرار زواجنا أمراً مستحيلاً، واتخذنا قرار الطلاق، لكن صداقتنا ما زالت مستمرة، فهو لم يتركني في أزمتي الصحية".

وعلى الرغم من اعتراف فاروق الفيشاوي بخيانته المتكررة لسمية الألفي خلال سنوات زواجهما، إلا أن هذا لم يحُل دون صداقتهما بعد الطلاق، لدرجة أن سمية الألفي تغتنم أي ظهور تلفزيوني للتحدّث عن طليقها باحترام وتقدير، مؤكدةً أنها لم تقابل رجلاً مثله.

واعترف الفيشاوي بخيانة جميع زوجاته، بسبب "طفاسة عينه، وحبه في جنس الحريم"، على حد قوله. ووصف نفسه بأنه "عينيه زايغة على الستات دائماً، وأنه قرر بعد طلاقه الثالث ألا يتزوج".

وأما الفنانة التي أحبها ولم يتزوجا فهي  ليلى علوي، فخلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج " ليلة" قال إن ليلى هي حب حياته مشيرًا أنه نادم على عدم الزواج منها، من جانبها ردت الفنانة  ليلى علوي  خلال لقائها بالإعلامي  نيشان، أنها لا تحب الحديث في هذا الموضوع والفنان  فاروق الفيشاوي  حر فيما يقوله رافضة التعليق على الأمر .

وأعلن خلال حلوله ضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه  منى الشاذلي  على فضائية سي بي سي، إنه لم يتزوج منذ عام 1998 بعد اكتشافه إنه لا يصلح للارتباط لأنه عاش مدللا طوال عمره .

وكان الفنان القدير أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قائد الأهلي يدرس اعتزال الكرة
» "امرأة وافتخر".. فنانة تهاجم متابعيها وتصفهم بـ"الجهلة"
» فنانة شهيرة تنتحل صفة معجبة وتفاجئ زوجها
» سمية الألفى تنهار فى جنازة الراحل فاروق الفيشاوى
» الرئيس السيسي ينعي الباجي قايد السبسي
» مركز متقدم للفراعنة بتصنيف "فيفا"
» "إليسا" توجه رسالة للشعب التونسي بعد وفاة "السبسي"
» طليقة فنان شهير تعايره: أنا وأبوي أصل الخير كله
» "الحلفاوي" يهنئ النادي الزمالك بهذا الأمر
» رسميًا رحيل "أحداد" إلى الرجاء المغربي
» «الجبلاية» تخاطب 9 دول لاختيار حكام القمة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية