  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:16 م
بحث متقدم
وزارة الداخلية

تعرف على حركة التنقلات الجديدة بـ"الداخلية"

أحمد الفيشاوي

"ارحموا".. أحمد عز يهاجم منتقدي أحمد الفيشاوي

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

مرتضى منصور

"مرتضى" يدرس الإطاحة بنجله

الفيشاوي

خان جميع زوجاته وحب وما "طلش".. أسرار عن "الفيشاوى"

فجر

توقف للقلب ونزيف حاد.. تعرف على صحة "فجر السعيد"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن لاعبي شمال أفريقيا

رمضان صبحي

الزمالك يصعد أزمة لاعب الأهلي لـ "فيفا"

فاروق الفيشاوي

لينا الفيشاوى تنعى جدها بكلمات مؤثرة

ناصر

تعرف على الرئيس الجديد لـ"تونس"

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عرب وعالم

الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

هام وعاجل.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

السعودية

قتل

الملك سلمان

أمر ملكى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن سعودي وآخر يمني، قاما باختطاف قُصّر وفعل الفاحشة بهم.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض.

فيما يلي نصه:

أقدم كل من / فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري – سعودي الجنسية – و / محمد نعمان فازع العقيل – يمني الجنسية – على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن / فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري – سعودي الجنسية – و / محمد نعمان فازع العقيل – يمني الجنسية – اليوم الخميس 22 / 11 / 1440 هـ ، بمدينة الرياض في منطقة الرياض .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه
» «درجات الحرارة».. طقس حار على معظم الأنحاء غدًا
» تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» قائد الأهلي يدرس اعتزال الكرة
» "امرأة وافتخر".. فنانة تهاجم متابعيها وتصفهم بـ"الجهلة"
» فنانة شهيرة تنتحل صفة معجبة وتفاجئ زوجها
» سمية الألفى تنهار فى جنازة الراحل فاروق الفيشاوى
» الرئيس السيسي ينعي الباجي قايد السبسي
» مركز متقدم للفراعنة بتصنيف "فيفا"
» "إليسا" توجه رسالة للشعب التونسي بعد وفاة "السبسي"
» طليقة فنان شهير تعايره: أنا وأبوي أصل الخير كله

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية