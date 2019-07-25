» «درجات الحرارة».. طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الجمعة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون كالتالي:

القاهرة «26- 37»

الإسكندرية «25- 31»

قنا «26- 40»

الأقصر «27- 41»

أسوان «28- 41»



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