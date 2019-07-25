تعرف على حركة التنقلات الجديدة بـ"الداخلية"

25 يوليه 2019 - 05:03 م

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

ومن المقرر أن تنفذ الحركة اعتبارا من أول أغسطس المقبل على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

وشملت الحركة على الآتي:

اللواء عماد صيام مساعدًا للوزير لقطاع الأمن.

اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة مساعدًا للوزير للشئون القانونية.

اللواء علاء الأحمدي مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.

واللواء خالد فوزي مساعدًا للوزير للأمانة العامة.

اللواء عادل جعفر مساعدًا للوزير لقطاع للأمن الوطني.

اللواء محمد زمزم مساعدا للوزير للإدارة العامة للكهرباء.

اللواء محمود السبيلي مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

اللواء محمد الألفي مديرا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

اللواء رضا العمدة مديرا لأمن مطروح.

اللواء مجدي المصري مديرًا للاتصالات.

اللواء حمزه عباس لتصاريح العمل.

اللواء ناصر محي للإعلام والعلاقات.

اللواء أسعد ذكير مديرا لأمن أسيوط.

اللواء محمود خليل مديرا لأمن المنيا.

اللواء هشام يحي لحقوق الإنسان.

اللواء طارق الفقي مساعدًا للوزير للأمن المركزي.

اللواء خالد عبد السلام مديرًا لأمن الفيوم.

اللواء أشرف ربيع مديرا لأمن شمال سيناء.

اللواء شريف جلال الوثائق.

اللواء جمال عبد الباري المنافذ.

اللواء محمد الشريف مديرًا لأمن الاسكندرية.

اللواء فتحي الداوي مديرًا للإدارة المركزية للسجون.

اللواء أشرف عز العرب مساعدًا للوزير لقطاع السجون.

العميد محمد دردير مديرا لمباحث البحر الأحمر.



