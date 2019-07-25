» السعودية لمستوردي النفط: احموا أنفسكم

25 يوليه 2019 - 05:18 م

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الرياض، أكبر مصدر في العالم للنفط، تدعو مشتري النفط العالميين لتأمين شحناتهم من الطاقة، التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح الفالح، بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي، اليوم الخميس، قائلا: "نحن، بالطبع، ندعو المجتمع الدولي، وأجرينا مباحثات مع نظيري الوزير برادان اليوم بشأن ضرورة أن تضطلع الهند أيضا بدورها في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي تنقل عبره نحو 20% من إمدادات الخام العالمية يوميا، بعد أن احتجزت إيران ناقلة النفط "ستينا امبريو"، التي ترفع العلم البريطاني في الممر المائي الجمعة الماضي، فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيراني قبل أسبوعين.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق قبل نحو أسبوع".



