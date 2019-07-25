  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:50 م
بحث متقدم
الفيشاوي

طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته

البحرية البريطانية

بريطانيا تلبي نداء السعودية.. البحرية الملكية تتحرك

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

فنانة شهيرة تكشف آخر لحظة مؤثرة في حياة «الفيشاوي»

شاب يشعل النار في والده

سبب فاضح وراء إشعال شاب النار في والده

وزارة الداخلية

تعرف على حركة التنقلات الجديدة بـ"الداخلية"

أحمد الفيشاوي

"ارحموا".. أحمد عز يهاجم منتقدي أحمد الفيشاوي

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

رمضان صبحي

الزمالك يصعد أزمة لاعب الأهلي لـ "فيفا"

مرتضى منصور

"مرتضى" يدرس الإطاحة بنجله

فجر

توقف للقلب ونزيف حاد.. تعرف على صحة "فجر السعيد"

السعودية لمستوردي النفط: احموا أنفسكم

عرب وعالم

ناقلة نفط بالخليج
ناقلة نفط بالخليج

وكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تتهم إيران بهذا الأمر

#

تحذير جديد من السعودية

#

السعودية ترفع إنتاج النفط لـ10 ملايين برميل

#

مسئول إيراني سابق يهدد بـ"بحور من الدماء"

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الرياض، أكبر مصدر في العالم للنفط، تدعو مشتري النفط العالميين لتأمين شحناتهم من الطاقة، التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح الفالح، بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي، اليوم الخميس، قائلا: "نحن، بالطبع، ندعو المجتمع الدولي، وأجرينا مباحثات مع نظيري الوزير برادان اليوم بشأن ضرورة أن تضطلع الهند أيضا بدورها في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي تنقل عبره نحو 20% من إمدادات الخام العالمية يوميا، بعد أن احتجزت إيران ناقلة النفط "ستينا امبريو"، التي ترفع العلم البريطاني في الممر المائي الجمعة الماضي، فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيراني قبل أسبوعين.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق قبل نحو أسبوع".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أبو العلا ماضي: فاروق الفيشاوي كان مهمومًا بهذه القضية
» المحكمة تلزم فنان شهير بدفع 700 ألف جنيه مصروفات دراسية
» حاكم دبي يعزي الشعب التونسي برسالة مؤثرة
» السعودية لمستوردي النفط: احموا أنفسكم
» البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه
» «درجات الحرارة».. طقس حار على معظم الأنحاء غدًا
» تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» قائد الأهلي يدرس اعتزال الكرة
» "امرأة وافتخر".. فنانة تهاجم متابعيها وتصفهم بـ"الجهلة"
» فنانة شهيرة تنتحل صفة معجبة وتفاجئ زوجها
» سمية الألفى تنهار فى جنازة الراحل فاروق الفيشاوى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية