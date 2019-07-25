» أبو العلا ماضي: فاروق الفيشاوي كان مهمومًا بهذه القضية

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قيادي

إسلام

أبو العلا ماضي

قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان فنانا وطنيا مهموما بقضايا وطنه وأمته العربية.

وكتب ماضي، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، رحل عنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ67 عاماً الفنان الكبير الأستاذ فاروق الفيشاوي ، بعد صراع مع مرض السرطان".

وأضاف ماضي:"الحقيقة أني لا أزعم بأننى أفهم كثيراً فى الفن ، رغم حبى لشخصه وتمثيله حتى أقيّمه فنياً ، ولكنى عرفته فناناً وطنياً مهموماً بقضايا وطنه مصر وأمته العربية ، فلقد شارك معنا فى رحلة بطائرة مستأجرة من شركة مصر للطيران ( استأجرناها نحن مجموعة من الناشطين من مختلف التيارات) لكسر الحصار عن شعب العراق ، وذلك فى يوم 11 أكتوبر عام 2000 ، وشارك فى هذه الرحلة التى استغرقت ساعات عدد من الشخصيات السياسية والرياضية والفنية ومنهم الراحل الأستاذ فاروق الفيشاوي ( كما يبدو بالصور المرفقة لهذه الرحلة ).

وأشار ماضي إلى أنه شارك أيضا  فى نشاطات ومؤتمرات محلية لدعم القضايا العربية وفى القلب منها قضية فلسطين.

وتابع :"آخر مرة قابلته كان قبل ثورة 25 يناير العظيمة بفترة قصيرة ، حيث كان يشارك معنا في بيروت فى إجتماع المؤتمر القومى الإسلامى ، وكان معنا بنفس الفندق ، وفى صباح أحد هذه الأيام كنت أجلس للإفطار مع أستاذنا الدكتور محمد سليم العوَّا ، فجاء الأستاذ فاروق وطلب أن يجلس معنا على نفس المائدة فرحبنا به ، وجلس ليتحدث إلينا بإحترام وود ظاهرين ، وداعبته يومها بملاحظاتى على آخر مقابلة تلفزيونية له حينها ، فقبل ملاحظاتى بروح الدعابة".


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