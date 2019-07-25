ريال مدريد يتجه للتعاقد مع حارس الأهلي

25 يوليه 2019 - 06:48 م

كشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، عن رغبة النادى الملكي فى التعاقد مع حارس منتخب مصر والنادى الأهلى محمد الشناوى، بعد ظهوره المتميز فى بطولة كأس الأمم الأفريقيةن على الرغم من خروج الفراعنة من دور الـ16.

وقالت الصحيفة، فى تقرير لها، إن إدارة الريال وضعت حارس الأهلي في قائمة المطلوبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض الرحيل المرتقب للحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشناوي كان من أبرز اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 30 عاما، لكنه على الأرجح سيوقع لناد أوروبي في المستقبل القريب.

وأضافت الصحيفة: "منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، وبالتحديد من دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا، لكن الشناوي كان من أفضل لاعبي منتخب الفراعنة في البطولة".

وفي وقت سابق قالت صحيفة "ليدر فيلا" الإنجليزية، إن هناك منافسة بين ناديي أرسنال وأستون فيلا للظفر بخدمات الشناوي، مشيرة إلى أن أرسنال يسعى للتعاقد مع الحارس المصري، ليكون بديلا للحارس الأساسي لينو، في الموسم المقبل، بعد اعتزال التشيكي بيتر تشيك.