قطع المياه 8 ساعات عن ثلاث مناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قيامها بأعمال إصلاح تسريب بالعداية النفقية أسفل السكة الحديد بميدان المنيب مما يضطرها إلى قطع المياه ولمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الـ 10 مساء غدا الجمعة وحتى الساعة الـ 6 صباح يوم السبت المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (المنيب – القصبجي – جسر الكنيسة) ومتفرعاتها.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن (125).