  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قرار مفاجئ.. فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

شعار جماعة الإخوان

"الإخوان تتخبط".. قادة الإخوان تجمد عضوية المخالفين لها

المطران كابوتشي

من هو القس«كابوتشي»الذي ألهم «فاروق الفيشاوي» ورفضه نجله

محمد الشناوي

ريال مدريد يتجه للتعاقد مع حارس الأهلي

الفيشاوي

طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

فنانة شهيرة تكشف آخر لحظة مؤثرة في حياة «الفيشاوي»

شاب يشعل النار في والده

سبب فاضح وراء إشعال شاب النار في والده

أحمد الفيشاوي

"ارحموا".. أحمد عز يهاجم منتقدي أحمد الفيشاوي

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

رمضان صبحي

الزمالك يصعد أزمة لاعب الأهلي لـ "فيفا"

قطع المياه 8 ساعات عن ثلاث مناطق بالجيزة

آخر الأخبار

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على السبب

#

قطع المياه عن 5 مناطق بحلوان

#

قطع المياه عن 5 مناطق غدًا.. تعرف عليها

#

قطع المياه عن أطفيح بالجيزة لمدة 10 ساعات

الصرف الصحي

الجيزة

المنيب

قطع المياة

شركة مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قيامها بأعمال إصلاح تسريب بالعداية النفقية أسفل السكة الحديد بميدان المنيب مما يضطرها إلى قطع المياه ولمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الـ 10 مساء غدا الجمعة وحتى الساعة الـ 6 صباح يوم السبت المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (المنيب – القصبجي – جسر الكنيسة) ومتفرعاتها.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن (125).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ليبيا ترفع القيود عن العمالة المصرية
» رسالة من آبي أحمد للسيسي بشأن سد النهضة
» أبو العلا ماضي: فاروق الفيشاوي كان مهمومًا بهذه القضية
» المحكمة تلزم فنان شهير بدفع 700 ألف جنيه مصروفات دراسية
» حاكم دبي يعزي الشعب التونسي برسالة مؤثرة
» السعودية لمستوردي النفط: احموا أنفسكم
» البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه
» «درجات الحرارة».. طقس حار على معظم الأنحاء غدًا
» تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» قائد الأهلي يدرس اعتزال الكرة
» "امرأة وافتخر".. فنانة تهاجم متابعيها وتصفهم بـ"الجهلة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:31 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية