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«السيسي» يناقش تطورات سد النهضة مع وزير الخارجية الإثيوبي

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ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا بالإضافة إلى ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن "السيسي" بحث مع المسؤول الإثيوبي تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، ومسألة تعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة، بما في ذلك دعم ومعاونة الشعب السوداني لتجاوز التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، نقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء، أبي أحمد، الاهتمام والعزم على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كلا من إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينها والخاص بسد النهضة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وعلى نحو يراعي بشكل متساو مصالح الدول الثلاث.

وشدد "السيسي" على أهمية  التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد في إطار إعلان المبادئ، وعلى أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله.


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