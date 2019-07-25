» «الحوثيون» يعلنون قصف مطار أبها السعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم الخميس، عن تنفيذ قواتها هجوما جديدا على مطار أبها الدولي جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة".

وأضاف "سريع" أن العملية "استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى"، مشيرا إلى إصابتها "بدقه عالية... وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح سريع أن هذا الهجوم يأتي "ردا على جرائم" التحالف العربي بقيادة السعودية "وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم، والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية".

وختم سريع بالقول: "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا، ولهذا نكرر دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا"، وفق "RT".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على هذا الإعلان من قبل الطرف السعودي.