إسرائيل تعلن موعد ضخ الغاز إلى مصر

25 يوليه 2019 - 09:10 م

أعلن يوفال شانتي، وزير الطاقة الإسرائيلي، بدء تصدير الغاز خلال 3 أو 4 أشهر من الآن، متوقعًا أن يتم الضخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال "شانتي"، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد في القاهرة، اليوم الخميس، أنه جرى اختبار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو مؤهل حاليًا للتصدير، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تدفيع الغاز الطبيعى بكمية 7 مليارات متر مكعب سنويا إلى الأراضى المصرية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستفيد الغاز الإسرائيلي من البنية التحتية الجيدة في مصر من محطات إسالة، تمهيدا لتسييله وإعادة تصديره، كما أن الاتفاق الموقع جرى بين شركات مصرية وإسرائيلية، وليس مع الحكومة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن الجانب الإسرائيلي يبذل كل الجهود الممكنة للاستفادة من الغاز وقال إن الفائدة ستعود على كل شعوب المنطقة.

وأوضح أن مصر أصبحت بمثابة مركز إقليمي للغاز مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو تصدير الغاز إلى أوروبا.

وذكر أن كلا من مصر وإسرائيل وقبرص سيشهدون إنتاج كميات هائلة من الغاز هائل، كما أوضح أن إسرائيل ستقوم بتصدير الغاز من خلال الأنابيب ومصانع الإسالة، وهو ما وسيشجع الشركات لمزيد من الاكتشافات للغاز في البحر المتوسط خلال الفترة القادمة.