» تونس تعلن تقديم موعدإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر 2019، بدلَا من 17 نوفمبر المقبل- بحسب ما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وتوفى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 93 عامًا، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر اليوم، بقرار من الأطباء المباشرين له.

وكان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة- بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.