  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:27 م
بحث متقدم
أرشيفية

هل تحصل مصر على قرض جديد من «النقد الدولي»؟

انخفاض الدولار

انخفاض جديد في أسعار الدولار

غاز

إسرائيل تعلن موعد ضخ الغاز إلى مصر

أرشيفية

باعترافات الشباب.. قيادات «الإخوان» لصوص

الفنانة فوزية عبدالعليم في فيلم صاحب صاحبه

وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تعلن دفنها في المنوفية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قرار مفاجئ.. فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

شعار جماعة الإخوان

"الإخوان تتخبط".. قادة الإخوان تجمد عضوية المخالفين لها

المطران كابوتشي

من هو القس«كابوتشي»الذي ألهم «فاروق الفيشاوي» ورفضه نجله

محمد الشناوي

ريال مدريد يتجه للتعاقد مع حارس الأهلي

الفيشاوي

طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته

مظاهرات في مدن سودانية تدعو للالتزام بـ"إعلان الحرية والتغيير"

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السودان.. أزمة المسودة تتمدد حتى الثلاثاء و11 قتيلا في ولايتين

#

"العسكري" السوداني يحمل هذه الجهة مسئولية سقوط ضحايا

#

الخرطوم.. قوى التغيير تدعو المحتجين للتجمع بـ4 ميادين

#

"العسكري" السوداني يعلن عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

شهدت مدن سودانية، الخميس، مسيرات دعت إلى الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة. 
وبحسب شهود عيان، شهدت الخرطوم مسيرات في أحياء "الصالحة" و"المهندسين" و"بري" تطالب بالالتزام بإعلان الحرية والتغيير.وفي شرق البلاد، شهدت مدن بورتسودان، والقضارف مسيرات مطالبة بالحكم المدني، كما شهدت مدن "كوستي" (جنوب وسط) و"الجنينة" (غرب) مسيرات مماثلة.وفي الأول من يناير/كانون ثاني الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية، وضمان استقلال القضاء.
والأربعاء، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، إلى تنظيم مسيرات الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، "رفضاً للمحاصصة الحزبية". 
يأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر "تجمع المهنيين" بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق "إعلان الحرية والتغيير" إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء. والأسبوع الماضي، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق. 
ونص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ألمانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة
» المغرب تكشف حقيقة تحرير سعر صرف الدرهم
» بعد 15 عاما.. أمريكا تعيد العمل بعقوبة الإعدام
» ترامب: نقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة
» الشاهد: هذا هو موعد تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل
» "الأزهر للفتوى" يطلق دليل الحج والعمرة والأضحية
» غرامة نصف مليون جنيه لمن يزوج ابنته القاصر
» تونس تعلن تقديم موعدإجراء الانتخابات الرئاسية
» «الحوثيون» يعلنون قصف مطار أبها السعودي
» متحدث الحكومة الإسرائيلية ينعى فاروق الفيشاوي
» بحكم قضائي.. هذه الفنانة ممنوعة من دخول الإمارات

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية