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ألمانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

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أوروبا طقس موجة حارة
أوروبا طقس موجة حارة

المصريون ووكالات

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سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية غير مسبوقة في عدة مدن ألمانية، بسبب موجة الحرارة القادمة من شمال إفريقيا باتجاه أوروبا.
وقال المكتب الألماني للأرصاد الجوية، في بيان، الخميس، إن درجة الحرارة بلغت في مدينة "لينغن" بولاية سكسونيا السفلى (شمال غرب) 42.6 درجة مئوية.
وأضاف البيان أن هذه الدرجة تعتبر أعلى درجة حرارة تسجل حتى الآن في البلاد.
وأشار إلى أن العديد من المدن الألمانية سجلت، الخميس، درجات حرارة فوق الـ 40 درجة مئوية، وهي مستويات قياسية غير مسبوقة.
ولفت البيان إلى أن قاعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة جيلينكيرشن بولاية شمال الراين وستفاليا (غرب)، أعلنت الأربعاء، تسجيل درجة حرارة بلغت 40.5 درجة مئوية.
وبلغت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها بألمانيا، في 6 يوليو/ تموز 2015، 40.3 درجة مئوية بمدينة كيتزينجين بولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد. -

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