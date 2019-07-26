شريف عرفة يكشف مفاجأة بشأن فيلم «الممر»

26 يوليه 2019 - 12:30 ص

قال المخرج الكبير شريف عرفة، إن التحسن الملحوظ في الأفلام المصرية على مستوى الصوت والصورة، جاء بسبب الإمكانيات المتطورة التي دخلت على صناعة السينما من مصورين ومهندسين ومخرجين طوال فترة الـ10 سنوات الأخيرة.



وأكد «عرفة»، خلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن فيلم «الممر» أثبت أن صناعة السنيما في مصر تقوم على أحدث الوسائل والتقنيات الفنية، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانيات ساهمت في إنتاج «كوالتي» للصورة والصوت مميز ويوازي الأعمال الأجنبية.



وأشار مخرج «الممر»، إلى أن نوعية الفيلم صعبة جدا وتم استخدام التكنولوجيا بشكل كبير فيه، مؤكدًا أن هناك حوالي 90 دقيقة جرافيك داخل فيلم «الممر»، بسعة 1500 شوت تصوير.

