  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:31 ص
بحث متقدم
بوستر فيلم الممر

شريف عرفة يكشف مفاجأة بشأن فيلم «الممر»

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

إعلامي شهير ناعيًا "الفيشاوي": للأسف خسر معركته مع هذا المرض

تعويم الجنيه بمثابة حرب اقتصادية على الفقراء

"التضامن" تكشف: هؤلاء هم تحت خط الفقر في مصر

أرشيفية

هل تحصل مصر على قرض جديد من «النقد الدولي»؟

انخفاض الدولار

انخفاض جديد في أسعار الدولار

غاز

إسرائيل تعلن موعد ضخ الغاز إلى مصر

أرشيفية

باعترافات الشباب.. قيادات «الإخوان» لصوص

الفنانة فوزية عبدالعليم في فيلم صاحب صاحبه

وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تعلن دفنها في المنوفية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قرار مفاجئ.. فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

شعار جماعة الإخوان

"الإخوان تتخبط".. قادة الإخوان تجمد عضوية المخالفين لها

"عبد الحفيظ": هذا هو سر تتويج الأهلي ببطولة الدورى

آخر الأخبار

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يرحب بتمديد عقده مع الفريق

#

«لاسارتي» يشرح أسباب تراجع مستوى الأهلي لـ«الخطيب»

#

كواليس الجلسة الطارئة للخطيب مع «لاسارتي»

#

عبد العال: الأهلي هياخد الدوري بـ"الحكام" وأجيري "كداب"

بعد تتويج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ببطولة الدورى العام موسم 2018 / 2019، للمرة الرابعة على التوالى وال41 فى تاريخه، كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باللقلعة الحمراء، أن الأحمر حقق العديد من الأرقام القياسية خلال هذا الموسم.
أكد عبد الحفيظ، أن الفوز ببطولة الدورى العام جاء عن استحقاق بعد عمل شاق طوال الموسم من الجميع داخل النادى بداية من مجلس الإدارة  مروراً باللاعبين و الجهاز الفنى.
أوضح مدير الكرة، أن فوز الأهلى ببطولة الدورى العام هذا طبيعى، لاننا نلعب دائما للفوز فى كل المباريات التى نشارك فيه، وهذا سر اللقلعة الحمراء منذ أنشائه فى عام 1905.
أضاف عبد الحفيظ أن أغنية " كده كده ياحبايب الدورى فى الجزيرة " وراء تحفيز اللاعبين فى المباريات الأخيرة رغم فارق النقاط الكبير مع الزمالك وقتها ، مؤكداً أن اللاعبين دائماً على قدر المسئولية.
أشار مدير الكرة، أن الفريق تعرض إلى أزمات كثيرة الموسم الحالى مثل الإصابات التى ضربته والتى وصلت إلى  17 إصابة وهو رقم قياسى.. ولكن الحمد لله نجحنا فى تخطي ذلك و تحقيق بطولة الدورى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "عبد الحفيظ": هذا هو سر تتويج الأهلي ببطولة الدورى
» مسعود أوزيل يتعرض لهجوم بسكاكين في لندن
» تسريب صوتي يكشف فضائح قيادات الإخوان بشأن هذا الأمر
» هذا ما قاله شريف عرفة عن فيلم "الممر"
» من هو القس«كابوتشي»الذي ألهم «فاروق الفيشاوي» ورفضه نجله
» ألمانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة
» ريال مدريد يتجه للتعاقد مع حارس الأهلي
» المغرب تكشف حقيقة تحرير سعر صرف الدرهم
» طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته
» بعد 15 عاما.. أمريكا تعيد العمل بعقوبة الإعدام
» ترامب: نقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية