"كهربا" يوجه رسالة قاسية لمرتضي منصور

26 يوليه 2019 - 11:07 ص

قال أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يحاول التدخل في أزمة محمود كهربا الحالية لحلها مع نادي الزمالك.

وأضاف العضو في تصريحات لجريدة الوطن: "أرسلت رسالة على هاتف كهربا أبلغته خلالها أن مجلس إدارة الزمالك على استعداد لعقد جلسة خاصة معه لحل أزمته، وأن النادي سوف ينفذ جميع طلباته، ولن يقف عائقًا أمام تحقيق حلم احترافه.

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأبيض حديثه قائلًا: "رد كهربا كان كالتالي: أنا مظلوم، ورئيس النادي قال عني كلام غلط كتير، وأنا وأهلي ساكتين ومش عايز أرد، ولو آخر يوم في عمري مش هرجع طول ما الشخص دا رئيس الزمالك".

الجدير بالذكر، أن نادي أفيس البرتغالي، أعلن اليوم، الخميس عن ضم محمود كهربا خلال فترة الانتقالاتى الصيفية الجارية، لمدة موسمين حتى عام 2021 .