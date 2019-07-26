» وفاة سيدة بسبب جلسة مساج وتدليك

26 يوليه 2019 - 11:18 ص

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة خلال جلسة مساج وتدليك أدى إلى دخولها فى غيبوبة استمرت ستة أشهر.

وبحسب صحفية "ذا صن" البريطانية، فقدت سيدة حامل وعيها خلال خضوعها للتدليك في مركز للمساج بالعاصمة التلايلاندية، ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وبحسب التقرير الطبي، حين وصولها المستشفى أصيب بسكتة دماغية وقلبية، أديا إلى إجهاضها في الحال، كما شمل التقرير على إصابتها بانسداد في الشريان الرئوي.

ووجهت الشرطة التايلاندية، اتهاما لخبيرة المساج المسؤولة عن الواقعة بتهمة التسبب في وفاة امرأة حامل.