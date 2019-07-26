مفاجأة جديدة تقلب الموازين بواقعة اغتصاب "فتاة العياط"

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دينا المقدم

أكدت "دينا المقدم"، محامية القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" أن القتيل ويدعى "فهد الأمير" والشهير بـ "مهند"، تشاجر قبل الواقعة مباشرة في موقف السيارات بالعياط، وبناء عليه فمن المتوقع أن تكون آثار الجلد بأظافر المجني عليه لأحد الأشخاص الذين تشاجر معهم.

وأوضحت  محامية "فتاة العياط" في تصريحات تليفزيونية ، أنه بالرغم من أن القتيل تشاجر منذ أسبوع، فمن المتوقع أن يظهر خلال التحقيقات الفترة القادمة وقائع أخرى تفيد التحقيقات بخصوص آثار الجلد، مضيفة أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالجلد في أظافر المجني عليه لم يحدد إلى الآن إذا كانت الآثار لذكر أم لأنثى، ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي.

 و أضافت  محامية "فتاة العياط" بأن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مؤكدة أن مسار التحقيقات ستتغير بعد التقرير الطبي.

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