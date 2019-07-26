» في الإمارات..محامٍ ينقذ مسنًا من جريمة بـ"العجز الجنسى"

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اغتصاب - صورة أرشيفية
اغتصاب - صورة أرشيفية

وكالات أحمد الشربينى

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اغتصاب

جريمة اغتصاب

اغتصاب طفلة

اغتصاب فى راس الخيمة

فجر محامى المسن المتهم باغتصاب طفلة فى منطقة رأس الخيمة الإماراتية مفاجأة من العيار الثقيل قائلًا إن موكله مصاب بـ"العجز الجنسى"، وأن إصابته تمنعه ارتكاب هذا الفعل، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

جاء ذلك خلال استماع محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة المحامي وأقوال شاهدة النفي، في قضية، وأسندت النيابة إلى المتهم جريمة هتك عرض طفلة،واغتصابها وتهديدها بالقتل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.

وأفاد والد الطفلة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، بأنه كشف تعرضها لمحاولة الاغتصاب وهتك العرض، نتيجة إصابتها بتبول لا إرادي واكتئاب.

وطلب محامي المتهم، شفيق مغاوري، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، عرض المتهم على لجنة طبية، للتأكد من إصابته بالعجز الجنسي، مشيراً إلى أن «وجود المرض يمنعه ممارسة العلاقة الجنسية».

وأضاف أن موكله استضاف أسرة الطفلة المجني عليها في منزله بطلب من زوجته، إثر نشوب حريق في منزلها وإصابة والدتها بحروق، ونقلها للعلاج في المستشفى.

وقال إنه «لو كان لدى المتهم أي سلوك سيئ، لما طلبت زوجته استضافة الطفلة وأسرتها في منزلها».

وذكر أن أقوال الطفلة في التحقيقات جاءت مرسلة، إذ لم يشاهدها أحد برفقة المتهم في المنزل.

وأضاف أن تقرير الطبيب النفسي، الذي كشف على الطفلة، لم يذكر أن التعرض للاغتصاب أو هتك العرض يؤدي إلى التبول اللاإرادي أو الاكتئاب. وقد ذكر التقرير 12 سبباً لحدوث التبول اللاإرادي لدى الأطفال من دون أن يأتي على ذكر التعرض للاغتصاب أو هتك العرض، ما ينفي صحة أقوال والدها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.

وأوضحت أن والد الطفلة ذكر - نقلاً عن لسانها - في تحقيقات النيابة العامة، أنها أبلغته بأن المتهم سيئ السلوك، ولديه سوابق في هتك العرض وقضايا مشابهة لقضية المجني عليها، ولفتت إلى أن ما ذكره والد الطفلة في التحقيقات غير صحيح، وأنها لم تبلغه بأي معلومة عن المتهم.

وجاء في أوراق القضية أن الطفلة (13 سنة) كتبت تفاصيل واقعة هتك عرضها في ورقة، بعدما طلبت الأخصائية الاجتماعية في المدرسة من الطالبات كتابة قصة عن حياتهن الاجتماعية، ومواقف تعرضن لها، إذ روت أن منزل أسرتها تعرض للحريق بشكل كامل قبل أربع سنوات، وأصيبت والدتها بحروق في مختلف أنحاء جسمها، وعرض جار لأسرتها على والدها السكن لديه في المنزل، بسبب تضرر منزلهم من الحريق.

وأوضحت في قصتها أن صاحب المنزل تحرش بها، وأنزل سروالها، وحاول هتك عرضها، وأنه عرض عليها مقاطع إباحية، وهددها بالقتل إن هي أبلغت أحداً من أسرتها بذلك.

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