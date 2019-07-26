مؤثر.. عادت من الموت لتنقذ شقيقتها الرضيعة لتلحق بها

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قطة متجمدة تعود للحياة

سوريا

خان

شيخون

رحلت الطفلة السورية التي أنقذت شقيقتها الرضيعة من تحت الركام عقب القصف، عن الحياة، ليل الخميس، وذلك وهي في غرفة العمليات بعد تعرضها لإصابات خطيرة وعدم تمكن الأطباء من إنقاذها.

وعادت الطفلة رهام من الموت، لتنقذ شقيقتها الرضيعة، ثم توجّهت إليه، لتضج وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر ويعرب الجميع عن حزنه لرحيل الطفلة البطلة، بحسب ” العربية. نت ” .

ويذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد مقتل ثلاثة أشخاص، في قصف لقوات النظام السوري، الأربعاء، على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، فيما أعلن مقتل 18 شخصاً في قصف على ” خان شيخون ” كان 10 منهم من عائلة واحدة.

وكانت قد أظهرت صورة طفلة سورية صغيرة تجهد لإنقاذ أخيها الرضيع، وكلاهما عالقان بين ركام القصف في مدينة أريحا التابعة لمحافظة إدلب.

وخرجت الطفلة من بين الأنقاض، كما لو أنها فرقة إسعاف لإنقاذ أخيها الرضيع الذي بدا معلقاً في قطعة حديد كانت جزءا من ركام البناء المدمّر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد مقتل 3 أشخاص، في قصف لقوات النظام السوري، أمس الأربعاء، على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.



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