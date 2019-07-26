أصالة توجه رسالة مؤثرة لفجر السعيد بشأن مرضها

26 يوليه 2019 - 11:49 ص

وجهت المطربة أصالة نصري، رسالة إلي الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر جمهورها متمنية لها الشفاء.

ودعت "أصالة" لها قائلة: أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها .

كما وجهت رسالة لجمهورها داعية إياه أن يدعو لها بالشفاء، وقالت: "أرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض".

وكانت الإعلامية الكويتية قد أُصيبت بأزمة حادة عقب خضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات أدت إلى خلل كبير في وظائف الجسم .