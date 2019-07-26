الجندي يوجه رسالة لأهالي الصعيد بشأن "الثأر"

26 يوليه 2019 - 01:08 م





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الناس، وبشكل خاص في الصعيد، يظنون عن طريق الخطأ أن الآية القرآنية القائلة "ولكم في القصاص حياة"، تعني أن القصاص مسموح به للأفراد.



وأضاف" الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"،على فضائية "دي إم سي"،: "من قتل يقتل دي، اللي إحنا بنرددها، أهالينا في الصعيد معظمهم فهمها إنها الأخذ بالثأر، ولما نقول (ولكم في القصاص حياة) افتكروا إن القصاص مخول إلى آحاد الناس".



وتابع: "أنه يجب إسناد أمر القصاص إلى السلطان أو القانون، معقبا : "لما نقول (ولكم في القصاص حياة) الحقيقة أنا بشعر إن دي بتفتح الباب لمن يريد الأخذ بالثأر، ولكن لو أسندناها إلى ولي الأمر، اللي هو القانون والسلطان والحاكم ، واللي إحنا كشيوخ لازم نحميه، هيبقى أمر مناسب".

