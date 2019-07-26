  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:22 م
بحث متقدم

نقل جثمان "السبسى" لقصر قرطاج استعدادًا لصلاة الجنازة غدًا

عبدالمطلب

تسريب.. اعتراف رئيس أركان الجيش السوداني بالانقلاب

مشاجرة أرشيفية

انتظروا لانتهاء الجمعة.. مشاجرة دموية ومقتل 3 بأسيوط

علاء

هجوم جماعي من لاعبي "الزمالك" علي محمود علاء

أحمد موسى

"موسي": محضرلكم مفاجأة كبيرة

خالد الجندي

الجندي يوجه رسالة لأهالي الصعيد بشأن "الثأر"

نجيب ساويرس

"ساويرس" يسخر من الزمالك

ج

"باراك": نجونا بجنودنا بأعجوبة فى لبنان عام 2000

ط

تحطم قارب يحمل 250 مهاجرًا بسواحل ليبيا

سعيد

بنصف مناخير وبدون أذن.. "ريهام سعيد" تعود للشاشة

انتظروا لانتهاء الجمعة.. مشاجرة دموية ومقتل 3 بأسيوط

قضايا وحوادث

مشاجرة أرشيفية
مشاجرة أرشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

#

مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

#

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة دموية بسوهاج

#

مشاجرة تنتهي بمقتل سائق علي يد 3 مسجلين خطر

مصرع وإصابة

مشاجرة بالاسلحة

القوصية

مشاجرة دموية

لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة فيما أصيب 4 آخرون إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بنى قرة بمركز القوصية أمام مسجد النقطة بأسيوط.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يفيد وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام مسجد عزبة النقطة بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية.

وبالانتقال والإسعاف، تبين مقتل 3 أشخاص بينهما شقيقان، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

ودلت التحريات الأولية، أن الحادث نتج عن خلاف قديم بين العائلتين تجدد أمس، حيث انتظروا اليوم بعد صلاة الظهر، وبدأت الاشتباكات، تحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا والصين تحذران أمريكا من هذا الأمر
» بسبب الغيرة.. سيدة تقتل سلفتها بـ5 طعنات
» "رجيم" إجباري لرجال الشرطة
» لاجئة سورية تشارك في أولمبياد طوكيو للسباحة
» مصرع عامل وإصابة آخرين لسقوطهم فى بالوعة صرف
» "الوطنية للصحافة" تكشف حقيقة ترشيد نفقات الصحف القومية
» مسجد يوزع مياهًا مجانية لمواجهة الموجة الحارة
» بكلمات مؤثرة..المدير الفني لـ"المنتخب" يهنئ "الأهلي"
» إسرائيل تعترف: نعم فشلنا في سوريا في هذا الأمر
» التحالف العربى يسقط ثانى طائرة حوثية فى أقل من 12 ساعة
» شاهد.. طفل افريقي يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية