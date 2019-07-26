  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
الحج السياحي

لهذا السبب.. السعودية تحرم مواطني دولة إفريقية من الحج

محرز

«محرز» يكشف السر الحقيقي وراء عدم مصافحة رئيس الوزراء

صلاح

«كلوب» يفاجئ الجميع بشأن عقد «صلاح» مع ليفربول

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 36 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

"فتاة العياط"

«أظافر» قتيل العياط تكشف سرًا جديدًا

بشار الأسد

رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"

الجزائر

الجزائريون يواصلون حراكهم لـ"الجمعة 23" على التوالي

مران الزمالك

مفاجأة.. مدرب الأهلي يوافق على تدريب الزمالك

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

ليبيا.. حكومة «الوفاق» تعلن قصف مقر غرفة عمليات حفتر

البحرية الألمانية

ألمانيا : سنفعل هذا الأمر لمواجهة ما يحدث بالخليج

الإفتاء: الإخوان تدعي "المظلومية" لجمع التبرعات واختلاسها

آخر الأخبار

دار الافتاء
دار الافتاء

متابعات

أخبار متعلقة
#

أسامة كمال: "خلو بالكم أنتوا انضحك عليكم"

#

"الإفتاء": جماعة الإخوان خوارج العصر وأعداء مصر

#

«الإفتاء» ترد على «الإخوان».. وباحث: على الجماعة حل التنظيم

#

غضب برلماني من تبرعات «فيس بوك» لـ «أنشطة وهمية»

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الحقائق عن جماعة الإخوان تنكشف يومًا بعد يوم لتؤكد زيف ادعائهم بأنها جماعة تعمل لصالح "الدين"، فقد كشفت التسريبات لقيادي من الجماعة هارب إلى تركيا، عن حجم السرقات والاختلاسات المالية بين قيادات الجماعة الموجودين هناك.

وأشار المرصد، إلى أن الإخواني الهارب "أمير بسام" عضو مجلس شورى الجماعة، قال في تسجيل صوتي إن نائب مرشد الإخوان الهارب "محمود حسين" اعترف أنه أخذ ما لا يحق له من أموال التبرعات، هو وآخرون من قيادات الجماعة، كما اعترف أنهم حصلوا على أموال وممتلكات لا حق لهم فيها وسجلوها بأسمائهم، ورغم ذلك لم يتحدث أحد من قيادات الجماعة، حيث كشف التسريب أن نجل "محمود حسين" أمين عام الجماعة اشترى سيارة بمبلغ 100 ألف دولار من أموال التبرعات التي تجمعها الجماعة تحت شعارات كاذبة، في الوقت الذى يعيش فيه شباب الجماعة حالة من الفقر المالي في الدول الفارين إليها، بالإضافة إلى أن التسجيل أشار إلى خلافات مالية بمبلغ مليوني دولار حصلت عليها قيادات الإخوان في تركيا، وتم توزيعها على ثلاثة من قيادات الجماعة بتركيا إضافة إلى قيادي بالتنظيم الدولي.

يأتي هذا التسريب في الوقت الذي كشف فيه تقرير صادر عن موقع "كلاريون بروجكت" في ديسمبر الماضي عن أن جماعة الإخوان الإرهابية توسعت في عدد من الدول الأوروبية بهدف جمع تبرعات مالية تحت شعار "دعم شباب الجماعة"، وكشف التقرير أن الجماعة عملت على توظيف بعض خلاياها هناك من أجل تجنيد اللاجئين الموجودين في الأراضي الأوروبية.

وذكر المرصد أن هذه التسريبات خرجت بالتزامن مع شعارات "المظلومية" التي باتت الجماعة ترفعه كشعار لها لتوظفه في خدمة أغراضها ومصالح قادتها الشخصية منكِّلة بالشباب الذين هم في الغالب يقعون ضحايا ممارسات الجماعة، وذلك من خلال توظيف هذا المفهوم في استقطاب البسطاء منهم بهدف الهيمنة عليهم والدفع بهم إلى الهاوية.

وأضاف المرصد أنه على الرغم من أن عمر جماعة الإخوان الإرهابية يفوق الـ 80 عامًا فإن مصادر أموالها إلى الآن غير معروفة، وهو ما يثير الجدل حول توظيف هذه الأموال وإنفاقها في أوجه غير مشروعة، ففكر جماعة الإخوان الإرهابية يمنع عن الإفصاح عن المعاملات المالية ومصادر أموالها، بل تدعي أن الأموال توظف لأغراض خيرية ودعوية، والتسريب الأخير يكشف أن هذه الأموال توظف لأغراض أخرى بالإضافة إلى أنها تتعرض للاختلاس.

وأوضح المرصد أن التسريبات كشفت عن حجم الخلافات داخل جماعة الإخوان الإرهابية وبخاصة بين القيادات الكبيرة في الجماعة التي تقدم نفسها على أساس أنها "قدوة" للشباب، لا سيما أن التسريب جاء فيه اعتراف من قيادي الجماعة بأنه لا يعترف بتلك القيادات التي تستولي على الأموال، ويدين فقط بالولاء لصالح آخرين من قيادات الجماعة على رأسهم إبراهيم منير، مما يؤكد على حجم الصدع الذي تعاني منه الجماعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا
» السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن
» 30 فردًا في قمة الأهلي والزمالك
» سائق ميكروباص ينهي حياة مقيم شعائر بالدقهلية
» وكيل الأزهر: أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام ابناء إندونيسيا
» سر استبعاد قائد الزمالك من مباراة القمة
» مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب
» غرق 686 مهاجرًا غير شرعي في البحر
» خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاهلي
» طالب يشنق نفسه بعد معايرته بمجموعه فى ثانوي
» الوضع خطير والصدام العسكري قادم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:30 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية