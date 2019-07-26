إصابة 36 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إصابة 36 متظاهرًا، بينهم 24 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، نسخة منه: " تعاملت الطواقم الطبية مع 36 إصابة مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي"، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.