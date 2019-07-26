  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
الحج السياحي

لهذا السبب.. السعودية تحرم مواطني دولة إفريقية من الحج

محرز

«محرز» يكشف السر الحقيقي وراء عدم مصافحة رئيس الوزراء

صلاح

«كلوب» يفاجئ الجميع بشأن عقد «صلاح» مع ليفربول

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 36 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

"فتاة العياط"

«أظافر» قتيل العياط تكشف سرًا جديدًا

بشار الأسد

رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"

الجزائر

الجزائريون يواصلون حراكهم لـ"الجمعة 23" على التوالي

مران الزمالك

مفاجأة.. مدرب الأهلي يوافق على تدريب الزمالك

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

ليبيا.. حكومة «الوفاق» تعلن قصف مقر غرفة عمليات حفتر

البحرية الألمانية

ألمانيا : سنفعل هذا الأمر لمواجهة ما يحدث بالخليج

السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن

عرب وعالم

السعودية
السعودية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة :3 خيارات لمحاسبة السعودية علي مقتل "خاشقجي"

#

ترامب عن مقتل خاشقجي: نحتاج أموال السعودية

#

لاعب شهير: "مبسوط لكوني الأسوأ في التاريخ"

#

"داعش" يعدم 6 أفراد خطفهم على الحدود السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، قدم الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، الجمعة، تعازيه لأسرة جندي أول يحي بن محمد هادي آل مجدوع، الذي "قتل أثناء أدائه واجبه على الحد الجنوبي، في منطقة نجران".

فيما لم تحدد الوكالة توقيتا للواقعة، إلا أنه في وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن جنودا سعوديين قتلوا (لم تحدد عددهم) أثناء محاولة تسللهم بمنطقة أبواب الحديد، في محافظة صعدة، شمالي اليمن، المحاذية للسعودية.

وبدوره أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان".

وأضاف أن "كل محاولات الميليشيا العدائية سيكون مصيرها الفشل".

والخميس، أفادت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، عبر "تويتر" بإسقاط طائرة تجسس لقوات التحالف قبالة مدينة جازان السعودية، وهو ما نفاه التحالف.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.

ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا
» السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن
» 30 فردًا في قمة الأهلي والزمالك
» سائق ميكروباص ينهي حياة مقيم شعائر بالدقهلية
» وكيل الأزهر: أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام ابناء إندونيسيا
» سر استبعاد قائد الزمالك من مباراة القمة
» مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب
» غرق 686 مهاجرًا غير شرعي في البحر
» خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاهلي
» طالب يشنق نفسه بعد معايرته بمجموعه فى ثانوي
» الوضع خطير والصدام العسكري قادم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:30 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية