«محرز» يكشف السر الحقيقي وراء عدم مصافحة رئيس الوزراء

26 يوليه 2019 - 07:48 م

كشف رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري، حقيقة تجاهله مصافحة «مصطفى مدبولي» رئيس مجلس وزراء مصر، خلال مراسم تتويج نجوم محاربي الصحراء بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتحدث رياض محرز في تصريحات لمجلة "أونز مونديال" على هامش تكريمه في مسقط رأسه ببلدية سارسال في فرنسا قائلا: "لم أقصد عدم مصافحته فلم أكن أعرف أنه رئيس الحكومة المصرية".

وأضاف قائد منتخب الجزائر "أنه لم يكمل مصافحة المسئولين على المنصة بعد أن تم النداء عليه من جانب مسئولي "كاف" لرفع كأس البطولة".

وتوج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الافريقية في إستاد القاهرة الدولي بالفوز على السنغال، وشهد حفل التتويج أزمة بعدم مصافحة "محرز" لرئيس الوزراء المصري ووزير الرياضة خلال رفع كأس البطولة.