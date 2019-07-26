هجوم سلفي على " آيات عرابي" بسبب برهامي

26 يوليه 2019 - 07:49 م

شن سامح عبد الحميد حمودة، الداعي السلفي هحوما عنيفا على الاعلامية الموالية لجماعة الإخوان الملسمين آيات عرابي بسبب انتقادها ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية.

وقال حمودة في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، آيات عرابي مُصرة على فضح نفسها، وجهلها بالتيارات الإسلامية، وعدم فهمها للقضايا الشرعية، وهي مبغوضة من جماهير في الإخوان، خاصة أنها تُهاجم أردوغان بأسلوب يستفز الإخوان، وتشتم أيمن نور ببذاءة ووتسب غيره..

وأضاف :"هي متهمة بأنها عميلة لجهات أجنبية، ولعل ذلك دفعها للهجوم المضاد بأن تُثير الشائعات الكاذبة التي لا دليل عليها؛ بأن الشيخ محمد حسان عميل ، والشيخ برهامي عميل، وهذه اتهامات مُضحكة، ولا معنى لها، ولا تستطيع عرابي إثباتها".

وأشار إلى أن الشيخ برهامي صادق في نقده للإخوان ، وهناك مقطع فيديو بالصوت والصورة للأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير في مجلس العموم البريطاني يُقر فيه بحرية الشذوذ الجنسي..

وأكد أن الحقيقة التاريخية الثابتة ، هي أن خطباء منصة رابعة هربوا وتركوا الشباب والنساء والأطفال ، ولم يتم القبض على أي قيادي إخواني في فض رابعة.

واختتم :"إذن آيات عرابي تفضح جهلها بالشرع والتاريخ والوقائع المثبتة المسجلة المدونة.".







