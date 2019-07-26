  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
الحج السياحي

لهذا السبب.. السعودية تحرم مواطني دولة إفريقية من الحج

محرز

«محرز» يكشف السر الحقيقي وراء عدم مصافحة رئيس الوزراء

صلاح

«كلوب» يفاجئ الجميع بشأن عقد «صلاح» مع ليفربول

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة 36 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

"فتاة العياط"

«أظافر» قتيل العياط تكشف سرًا جديدًا

بشار الأسد

رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"

الجزائر

الجزائريون يواصلون حراكهم لـ"الجمعة 23" على التوالي

مران الزمالك

مفاجأة.. مدرب الأهلي يوافق على تدريب الزمالك

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

ليبيا.. حكومة «الوفاق» تعلن قصف مقر غرفة عمليات حفتر

البحرية الألمانية

ألمانيا : سنفعل هذا الأمر لمواجهة ما يحدث بالخليج

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالبحيرة

آخر الأخبار

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالبحيرة
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالبحيرة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

#

مصرع 25 مهاجرًا وإصابة 29 آخرين في حادث بالمكسيك

#

أسماء 32 مصابا في تصادم 5 سيارات بكفر الدوار

#

مصرع وإصابة 35 شخصًا فى انقلاب «كونتينر»

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرين بكسور وجروح، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في زفة عروسين بطريق "أبو المطامير- كفر الدوار" بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أثناء زفة عروسين بطريق "أبو المطامير - كفر الدوار"، أمام قرية كوم الفرج، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما كل من "م.ا، 72 عامًا" ومقيم بقرية كوم الفرج، و"ا.خ، 50 عامًا" ومقيم بقرية المهدية.

كما أصيب 4 أشخاص آخرين وهم "م.ع، 29 عامًا" ومقيم بعزبة كتكوت، و"م.س، 29 عامًا" ومقيم بعزبة كتكوت، و"ع.ا، 29 عامًا" ومقيم بعزبة الأحمر، و"إ.م، 28 عاما" ومقيم بعزبة نوارن مصابين بكسور، وتم نقل المصابين لمستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجثث المتوفين لثلاجة الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا
» السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن
» 30 فردًا في قمة الأهلي والزمالك
» سائق ميكروباص ينهي حياة مقيم شعائر بالدقهلية
» وكيل الأزهر: أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام ابناء إندونيسيا
» سر استبعاد قائد الزمالك من مباراة القمة
» مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب
» غرق 686 مهاجرًا غير شرعي في البحر
» خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاهلي
» طالب يشنق نفسه بعد معايرته بمجموعه فى ثانوي
» الوضع خطير والصدام العسكري قادم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:30 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية