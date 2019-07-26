» العثور على جثة داخل فيلا «النني»

26 يوليه 2019 - 08:00 م

عثر ناصر النني والد النجم محمد النني، والذي يلعب ضمن صفوف آرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، على جثة مجهولة الهوية بالفيلا المملوكة للاعب الجانرز بمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

وتقدم والد «النني» ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالغربية، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنة، حيث باشرت على الفور القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة تطورات الحادث وبالانتقال الى مكان الحادث ومعاينة موقع العثور على الجثة والتأكد من وجود شبهه جنائية فى الحادث من عدمه.

وأوصي مدير الأمن اللواء طارق حسونة، بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي للتأكد من هوية الجثة وسماع أقوال الجيران وشهود العيان المحيطين بمبني أبواب الفيلا المذكورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.