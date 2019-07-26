» صورة.. صفقة الزمالك الجديدة «أهلاوي متعصب»

26 يوليه 2019 - 08:30 م

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في ضم إسلام جابر، جناح فريق مصر المقاصة، بشكل رسمي أمس الخميس، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن سرعان ما تلقت جماهير الزمالك صدمة كبيرة بعد معرفتها بانتماء اللاعب للأهلي منذ صغره وهو ما ظهر جليًا عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويلعب جابر بقدمه اليسرى ويلقب بـ"الأشول" و"شولا" وتعاقد معه نادي مصر المقاصة قبل بداية موسم 2017-2018 لتعويض رحيل ميدو جابر وأحمد الشيخ للأهلي.

المقاصة كان قد تعاقد مع حسين الشحات نجم الأهلي الحالي من الشرقية للدخان وحاول تكرار نفس التجربة وعرض على إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفريق إسلام جابر ليوافق المدرب على التعاقد معه لمدة 5 سنوات.







فى يوليو 2018 وافق مجلس إدارة المقاصة على إعارة جابر لنادي الداخلية بعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني الأسبق للفريق لمدة موسم واحد لتحدث نقلة نوعية في مشوار اللاعب مع كرة القدم.

استطاع جابر أن يجذب انتباه المدرب المكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وضمه في قائمة الفراعنة وكان أخر ظهور له في معسكر مارس الماضي قبل مواجهتي النيجير ونيجيريا.





يشجع إسلام جابر النادي الأهلي محلياً، ويرى فى نجمه محمد أبوتريكة صانع ألعاب الفريق الأحمر مثله الأعلى محلياً وأعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كما أنه يتخذ من مقولة البرتغالي مانويل جوزيه " الأسوأ من الهزيمة عدم القتال من أجل الفوز" شعاراً له فيما يشجع جابر دولياً نادي برشلونة الإسباني.

تألق جابر مع الداخلية ساهم فى وصول عرض رسمي من نادي لوزان السويسري بقيمة 500 ألف دولار إلا أن انضمام اللاعب للمنتخب منع مسئولي النادي الفيومي من التفريط فيه.

وكشف أن أجيري قال له في مرة: "أنت خليفة محمد صلاح ورقم 2 فى مركزه".