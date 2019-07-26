العثور على جثة غريق مجهوله الهوية بنهر النيل بأسيوط

26 يوليه 2019 - 09:40 م

عثر أهالي قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط على جثة غريق بنهر النيل مجهول الاسم والهوية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.





تلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد عثور أهالي قرية الحواتكة التابعة لدائرة المركز على جثة غريق بنهر النيل.



وبانتقال الإسعاف والحماية المدنية تم انتشال الجثة وتين أنها لشخص مجهول الاسم والهوية.



وتم نقل الجثة لمستشفى منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

