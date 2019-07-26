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واشنطن: لا نسعى لاتفاق لسحب قواتنا من أفغانستان

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صرّحت الولايات المتحدة، بأنها لا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع "طالبان" لسحب قواتها من أفغانستان، بل لاتفاق سلام شامل يضمن ألا تعود تلك البلد "منصة للإرهاب العابر للحدود".
جاء ذلك على لسان السفيرة "شيريث نورمان شاليه " المسؤولة بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الجمعة، في إفادتها بجلسة أمام مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان.
وقالت السفيرة: "هذا الأسبوع، أكد الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب أنه ليس هناك حل عسكري للحرب في أفغانستان، وسنواصل السعي للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للصراع الأفغاني".
وأضافت: "اسمحوا لي أن أؤكد من جديد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتفاق سحب قوات، بل إننا ملتزمون بمتابعة اتفاق سلام شامل يضمن ألا تصبح أفغانستان أبدا مرة أخرى منصة للارهاب العابر للحدود".
وتابعت: "توصلت واشنطن وحركة طالبان إلى اتفاق مبدئي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ونؤكد أن أي اتفاق سلام شامل يجب أن يعالج أربعة مسائل مترابطة هي مكافحة الإرهاب، وتواجد القوات الأجنبية، والحوار الأفغاني الأفغاني المؤدي إلى المفاوضات، ووقف شامل لإطلاق النار".
ويوجد في أفغانستان 14 ألف جندي أمريكي، يقدمون الدعم للقوات المحلية في قتالها ضد حركة "طالبان" التي تسيطر حاليًا على ما يقرب من نصف مساحة البلاد، وأيضًا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأسفرت الحرب الأمريكية في أفغانستان المستمرة منذ نحو 18 عاما، عن مقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف، فيما تصر الحركة على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية. -

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