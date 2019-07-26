باكستان تعلن عزمها إرسال رحلة مأهولة إلى الفضاء عام 2022

26 يوليه 2019 - 10:30 م

أعلنت باكستان، الجمعة، عزمها إرسال أول رحلة باكستانية مأهولة إلى الفضاء عام 2022.



وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، فواد جودري، إن بلاده ستبدأ اعتبارا من فبراير/ شباط 2020، على إعداد قائمة تضم 50 رائد فضاء.

وأضاف جودري، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن بلاده تعتزم إرسال أول رائد باكستاني إلى الفضاء عام 2022.

واعتبر أن هذه الخطوة ستكون الأكبر في تاريخ بلاده بهذا المجال.

ولفت جودري إلى أن انتخابات وتدريب رواد الفضاء المرشحين سيتم بواسطة القوات الجوية الباكستانية.