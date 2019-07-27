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ترامب: لا ألوم تركيا على شراء "إس 400" الروسية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يلوم تركيا على شراء منظومة "إس 400" للدفاع الجوي من روسيا.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة، أن تركيا طلبت شراء مقاتلات (F-35) بقيمة مليارات الدولارات.
ولفت إلى أنه لا يلوم تركيا على شراء منظومة "إس 400" الروسية، لأنها أحد المشاكل العديدة التي تركتها إدارة الرئيس السابق (باراك أوباما).
وامتنع الرئيس الأمريكي عن الإجابة على أسئلة طرحها الصحفيون حول احتمالات فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا استنادًا إلى قانون احتواء خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاستا).
والثلاثاء، أبلغ ترامب، أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بالبيت الأبيض، أن إدارته لا ترغب في فرض عقوبات ضد تركيا، لشرائها أسلحة روسية، بحسب ما كشفت عنه قناة "سي إن إن"، الأربعاء.
وأضافت قناة "سي إن إن"، أن ترامب، ألقى باللوم على إدارة سلفه أوباما، فيما يتعلق بالقرار الذي اضطرت إدارته لاتخاذه بخصوص مقاتلات "إف 35"، قائلا: ما زلت أريد أن أكون قادرا على بيع تلك المقاتلات لتركيا.
كما انتقد ترامب، إدارة سلفه أوباما، محملا إياها مسؤولية عدم بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت رغم إصرارها.
وأضاف أن تركيا اضطرت إلى شراء منظومة الصواريخ من روسيا، والآن لا تستطيع الولايات المتحدة بيعها مقاتلات "إف 35"، بمليارات الدولارات، بسبب شرائها تلك المنظومة.
وسبق أن هددت الإدارة الأمريكية تركيا، باستثنائها من برنامج مقاتلات "إف 35"، إذا حصلت على منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا.
وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية.
وتعد"إس 400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز ـ أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية. -

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