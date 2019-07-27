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بومبيو: هناك ضرورة مُلحة للتصدي لإرهاب إيران

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بومبيو
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عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو، يتضمن تقريرا مصورا بعنوان « وزير الخارجية الأميركي: شركاتنا مع السعودية أولوية » وتكشف فيه عن  تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارتة للسعودية يوم الجمعة.
وبحسب ما جاء في التقرير، قال "بومبيو" إن شركاتنا مع السعودية أولوية"، مشيرا الى أن إن إيران تشكل تهديدا حقيقيًا، والمملكة العربية السعودية حليفتنا فى التصدى لإيران وسنفعل كل شيء لمواصلة شراكتنا مع السعودية .
وأضاف " وزير الخارجية الأمريكي" ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا عندما قال إن إيران خطر على المنطقة العربية ، ولابد من التهديد لهذا الخطر الإيراني منوها ، أنهم سيفعلون ما بوسعهم من أجل المحافظة على شراكتهم مع السعودية.
وشدد " بومبيو" على ضرورة التصدي لإرهاب إيران في المنطقة العربية ، كما أكد على دور السعودية ومصر في حفظ الأمن  بمنطقة الشرق الاوسط  لمواجهة ارهاب إيران .

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