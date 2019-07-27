  • السبت 27 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة جنازة فاروق الفيشاوي

العقارات

ها هو السبب الحقيقي لإنهيار سوق العقارات في مصر

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية بشان سعر الدولار

رياض محرز ورئيس الوزراء

تطورات جديدة بأزمة الجزائري "محرز" ورئيس الوزراء

النني

الكشف عن سر العثور على جثة في فيلا محمد النني

فتاة العياط

تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية "فتاة العياط"

أرشيفية

6 مكاسب من مؤتمر الشباب السابع

البدري

بيان رسمي.. «البدري» يوضح حقيقة تدريب الزمالك

الإخوان المسلمين

هل تُصنف بريطانيا الإخوان «إرهابية»؟

الحج السياحي

لهذا السبب.. السعودية تحرم مواطني دولة إفريقية من الحج

خبير أرصاد يكشف:

هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع درجات الحرارة في العالم

آخر الأخبار

موجة حارة
موجة حارة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تحذير عاجل من «الأرصاد» لقائدي السيارات بشأن طقس اليوم

#

"الأرصاد": مفاجأة غير متوقعة تحدث بالقاهرة اليوم

#

بشرى سارة من "الأرصاد" للمواطنين

#

سر الاحتفال "المميز" لبطل كينيا أمام الزمالك

كشف الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، موضحًا أن هناك عوامل شبه شاذة أثرت على أوروبا منها بعض التوزيعات الضغطية.
وأضاف "سعودي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "الغد" اليوم الجمعة، أن معظم مناطق غرب ووسط أوروبا متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يجذب معه كتل هوائية شديدة الحرارة محملة بنسب عالية من بخار المياه، والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.
وتابع أن هناك خلية من الضغط المرتفع، والتي تعمل على جلب كتل هوائية شديدة الحرارة من الأماكن الاستوائية، لافتًا إلى أن ذلك يؤدي إلى هجرة بعض الكائنات الحية، حدوث وفيات، عملية تلف لبعض المزروعات، جفاف بعض الأراضي، ذوبان للجليد.
ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ووجود مبردات، والبعد عن الجري على الطرق السريعة حتى لا تنفجر إطارات السيارات مع ارتفاع درجات الحرارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب نصيحة من توفيق عكاشة للشباب العاطل
» هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع درجات الحرارة في العالم
» والد «النني» يفجر مفاجأة عن الجثة المجهولة بفيلا العائلة
» شاهد.. كيف تحمي اطفالك من مخاطر الانترنت
» مصطفي بكري يكشف فضيحة جديدة للجماعة الإخوان
» عمرها 6 سنوات.. طفلة تشتري منزلًا بـ8 ملايين دولار
» ترامب يندد بـ"غباء" ماكرون ويلوح بالرد عبر "النبيذ"
» شهيد و55 جريحا شرقي قطاع غزة
» الزمالك يستغني عن نجم الفريق للمقاصة
» رئيس عربي يفصح عن رغبته فى زيارة "الأسد"
» الاتحاد الأوروبي يعترض على استئناف أمريكا لعقوبة الإعدام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية