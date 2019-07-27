» أغرب نصيحة من توفيق عكاشة للشباب العاطل

27 يوليه 2019 - 01:00 ص

شن الإعلامي توفيق عكاشة، هجومًا حادًا على العاطلين، قائلا: "مش بتربوا بط ليه"، لافتًا إلى أن زيادة الدخل لن تجعل المواطن يشعر بغلو الأسعار.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يوجد شيىء ارتفع سعره، ينخفض مرة أخرى، مضيفًا: "مش عايزين ننصب على بعض مفيش حاجة غليت هترخص"، لافتًا إلى أن القرية المصرية التي كانت تنتج 60% من تصدير مصر تحولت لقرية مستهلكة.

