ها هو السبب الحقيقي لإنهيار سوق العقارات في مصر

27 يوليه 2019 - 12:00 ص

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن السبب الحقيقي لانهيار سوق العقارات في الوقت الراهن في مصر

وقال "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إن "سبب وقوع سوق العقارات في مصر هو حب "الأنتخة" والتكاسل من المصريين.

