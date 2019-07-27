هداف الزمالك و نجمه الأجنبي يطلبان الرحيل بعد خسارة الدوري

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن طلب 3 من نجوم الزمالك الرحيل من الفريق عقب خسارة الدوري.
وقال "زكي" في برنامجه المذاع على يوتيوب أن كلا من طارق حامد و محمود علاء و فرجاني ساسي طلبوا الرحيل.
وأضاف: "محمود علاء و طارق حامد لديهما عروض أما فرجاني ساسي فإن الإدارة طلبت منه البقاء لعدم وجود عروض".
وتابع: "فرجاني لديه عرض ولكن لم يعلن عنه ، العين الإماراتي يريد ضمه .. وإدارة الزمالك بعد علمها بالعرض طلبت 15 مليون دولار وهو رقم مبالغ فيه بينما العين الإماراتي يريد أن يدفع 6 أو 7 وسيتم التفاوض على هذا الأساس".
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