» إعلامية كويتية تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لفجر السعيد

27 يوليه 2019 - 07:49 ص

كشفت إعلامية كويتية عن تطورات مثيرة في الحالة الصحية لمواطنتها فجر السعيد.



وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان في تدوينة عبر انستجرام: "كفى شائعات، كثر التأليف وترويج وتلفيق الأكاذيب حول الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، فلم يتعرض قلبها لأزمة أو توقف وليست بغيبوبة.



وأكدت أنها تعرضت لنزيف في المعدة فقط وليس في الدماغ كما أشيع، مضيفة "بدأت حالتها في التحسن وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة ستخرج من العناية المركزة".