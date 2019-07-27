» تعليق مفاجيء من ريهام سعيد على وفاة الفيشاوي: أنا خايفة

27 يوليه 2019 - 08:16 ص

علقت الإعلامية ريهام سعيد على وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بشكل مفاجيء وغير متوقع .



ونشرت "ريهام" صورة للفيشاوي ومعه كل من أحمد زكي ونور الشريف وعزت أبو عوف ومحمود الجندي



وكتبت في تعليقها على الصورة "أول مرة أحس إني خايفة خايفة ما تفرجش على فيلم وأصفق بعد ما يخلص. خايفة مفيش مشهد أحس إني شبعت بعد ما أشوفه. خسارة أوي. خسارة نور الشريف، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، أحمد زكي، محمود عبدالعزيز".

وأضافت "مع احترامي للفنانين الموجودين الناس دي مش هتتكرر. الله يرحمهم بجد زعلانة يا رب المخرجين والمنتجين يتنازلوا عن الشلل والأصحاب ويدوا فرصة لمواهب بجد عشان نعوض جزءًا صغيرًا من الخسارة".