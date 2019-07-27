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وزير الدفاع يبحث سبل التعاون العسكري مع واشنطن

الحياة السياسية

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

المحرر العسكري

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غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،  متجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية من مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى.

ويعقد القائد العام للقوات المسلحة جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأمريكى لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.


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