» هجوم لاذع على ممثلة سورية لتأييدها "المثلية"

27 يوليه 2019 - 10:35 ص

تعرضت الفنانة السورية سوسن أرشيد، لحملة شرسة عبر موقع إنستجرام بعد أن عبرت عن تضامنها مع المثليين.

ونشرت "أرشيد" صورة عبر الـ"ستوري" الخاص بصفحتها، عبرت فيها عن دعمها لحقوق المثليين لتقابل بهجوم لاذع من قبل عدد من المتابعين وأيدها متابعون آخرون.

ونشرت الفنانة السورية الردود التي تلقتها على منشورها مشيرة إلى أنها تلقت الدعم ممن يؤمنون بحرية التعبير عن الرأى، كما أنها علقت على الردود السلبية التي جاءتها بطرق مختلفة.

وتعتبر أرشيد من الممثلات السوريات اللواتي برزن خلال العقد الماضي، بعد أن أدت عدة أدوار نالت استحسان المتابعين ابتداء من سلسلة "مرايا" وحتى مسلسل "وجوه وأماكن" الذي عرض عام 2016.

وتزوجت الممثلة السورية من الفنان السوري، مكسيم خليل، الذي اتخذ موقفًا معارضًا للحكومة السورية، خلال الأزمة.