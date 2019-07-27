عامل يطعن شقيقه بسوهاج بسبب الميراث

27 يوليه 2019 - 10:41 ص

أقدم عامل على طعن شقيقه فى بسبب خلافات الميراث بناحية مركز المراغة شمال سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة عامل بجرح طعني نافذ بالبطن، وتم نقله للمستشفى الجامعي لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، وبالفحص تبين من التحريات وصول "السيد.ع" 27 سنة عامل، ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى، مصاباً جرح طعنى بالبطن واشتباه نزيف داخلي وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وبسؤاله اتهم شقيقه "رمضان" 46 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات على الميراث، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.