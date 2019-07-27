مروع.. تدفن طفلها حيًا فى بورسعيد

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طفل رضيع

أحمد الشربينى

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مصرع أسرة كاملة فى حريق مروع

حاولت أم التخلص من طفلها الرضيع بدفنه حيًا فى حفرة فى مقابر بورسعيد، وتمكنت سيدة أخرى من إنقاذ الطفل وعليه أكوام من الأشجار الجافة ومخلفات المقابر.

من جانبه قال العميد نعمان علي، رئيس حي الزهور إن أم حاولت دفن ابنها داخل حفرة بالمقابر لعدم استطاعتها تربيته لكونها غير متزنة عقليا وتعيش بالشارع.

وأضاف “نعمان”، أن والدة الطفل حاولت أن تتخلص من الطفل بأكثر من طريقة أولها إعطائه لسيدة أخرى قالت لها إنها سوف تأخذه، ثم أعادته لها من جديد لتقرر التخلص من الطفل بطريقتها عن طريق دفنه بمقابر بورسعيد في نطاق حي الزهور.

وأوضح أن لجنة حماية الطفل بحى الزهور تمكنت من إنقاذ الطفل وتقديم الخدمات الصحية له، ووضعه داخل إحدى دور الرعاية، حتى استعاد عافيته.

تحرر محضر بالواقعة رقم 1787 بنيابة الزهور والمناخ، وما زال التحقيق مستمرًا.


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