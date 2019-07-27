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مقتل 3 أطفال فى قصف جوي بسوريا

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

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قتل ثلاثة أطفال على الأقل وأصيب أكثر من 30 شخصًا جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية تابعة للنظام السوري على ريفي حماة وإدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم، بأن طائرات حربية تابعة للنظام السوري نفذت أكثر من 37 غارة جوية صباح اليوم استهدفت خلالها أماكن في أريحا وخان شيخون وأطراف معرة النعمان وكفرعويد في القطاعين الجنوبي والغربي من الريف الإدلبي.

وأشار إلى أن القصف شمل أيضًا مناطق بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، لافتا إلى مقتل 3 أطفال، اثنان منهم في مدينة أريحا، وطفل في مزرعة بالقرب من كفرعويد، كما أصيب جراء القصف الجوي من قبل طائرات النظام أكثر من 30 شخصًا غالبيتهم في أريحا.


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