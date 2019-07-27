بالدموع الرئيس التونسي المؤقت يودع السبسي

27 يوليه 2019 - 01:42 م

أجهش الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، بالبكاء أثناء توديعه للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، قائلاً: "أيها العزيز الباجي، أنت رفيق دربي، عملنا معًا كثيرًا، عرفنا فيك الحماس في خدمة الوطن والتفاني في خدمة الشعب".



وأضاف "الناصر" خلال كلمته قبل دفن السبسي، اليوم السبت: "عرفنا فيك التعلق بمبدأ وحدة الصف الوطني والسعى إلى التوافق حول مصالح البلاد العليا، اليوم وأنت تلبي نداء ربك نحن عاجزين على توديعك.. يا رفيق دربي سوف نواصل ما شرعنا فيه معًا نحو بناء دولة وطنية ديمقراطية.. دولة تعزيز المكاسب.. والتقدم لبلادنا".



وتابع: "يا رفيق دربي غيابك ألم وخسارة للوطن.. يا رفيق دربي إنك لا تغادرنا سوف تبقى معنا وبيننا ما حينا رمزًا وقدوتنا ومثالا الله أكبر الله أكبر".



واستكمل: يا سيادة الرئيس فارقتنا يوم عيد الجمهورية، الجمهورية التي قضيت حياتك في خدمتها والدفاع عن قيمها، فارقتنا بعد أن قضيت عمرًا في خدمة الشعب والوطن، وناضلت وأنت في عز شبابك.. وكنت من أقرب مساعدي الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.



وأردف:" أنت يا سبسي أفنيت عمرك من أجل بناء الدولة الوطنية.. وكان التزامك الوطني محرك في أعمالك والمناصب التي توليتها، الله أكبر الله أكبر".



وتابع الناصر أن السبسي تحمل المسئولية الكبرى في الدولة ليترك فيها أثرًا لا يمحى وبصمات لا تحصى في نضال متواصل من أجل ترسيخ قيم الحرية وعلوية القانون وهيبة الدولة، وكان فقيدنا رجل دولة بامتياز، وكان متحمس لديمقراطية البلاد، لافتًا إلى أن السبسي نجح في تنظيم أول انتخابات حرة وديمقراطية في تونس عام 2011.

